В Черновицкой области зафиксировали землетрясение: подробности
В Черновицкой области возле населенного пункта Новоднестровск зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главный центр специального контроля.
"23 декабря 2022 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из Черновицкой области, возле населенного пункта Новоднестровск, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера)", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что колебания от стихии могли чувствовать горожане, которые находились внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на Марсе также произошло землетрясение, которое было по крайней мере в пять раз сильнее прошлого рекордсмена.
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