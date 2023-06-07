У Румунії стався землетрус силою 5,3 бали: названі наслідки

У Румунії стався землетрус амплітудою 5,3 балів за шкалою Ріхтера вчора ввечері, 6 червня. Повідомляється, що у низці регіонів спостерігалися автершоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook румунського Національного інституту досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

Підземні поштовхи було зафіксовано в районі міста Арад на заході Румунії. Епіцентр землетрусу вчені зафіксували за 24 кілометри на схід від найближчого міста на глибині 6,4 кілометра. Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решити.

Як повідомили в інституті фізики Землі, землетрус супроводжувався афтершоком із магнітудою 3,1 бала. Афтершоками прийнято називати поштовхи, що відбуваються після основного та менші порівняно з ним. Сильні землетруси завжди супроводжуються численними повторними поштовхами.

Що стосується руйнувань, то повідомляється про незначні пошкодження фасадів будівель у місті Арад, що, у свою чергу, спричинило пошкодження кількох припаркованих автомобілів.