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У Румунії стався землетрус силою 5,3 бали: названі наслідки

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Середа 07 червня 2023 01:31
У Румунії стався землетрус силою 5,3 бали: названі наслідки Фото: у Румунії стався землетрус силою 5,3 бала (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Румунії стався землетрус амплітудою 5,3 балів за шкалою Ріхтера вчора ввечері, 6 червня. Повідомляється, що у низці регіонів спостерігалися автершоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook румунського Національного інституту досліджень та розробок у галузі фізики Землі.

Підземні поштовхи було зафіксовано в районі міста Арад на заході Румунії. Епіцентр землетрусу вчені зафіксували за 24 кілометри на схід від найближчого міста на глибині 6,4 кілометра. Поштовхи відчули також жителі інших великих румунських міст – Тімішоари, Бекешчаби та Решити.

Як повідомили в інституті фізики Землі, землетрус супроводжувався афтершоком із магнітудою 3,1 бала. Афтершоками прийнято називати поштовхи, що відбуваються після основного та менші порівняно з ним. Сильні землетруси завжди супроводжуються численними повторними поштовхами.

Що стосується руйнувань, то повідомляється про незначні пошкодження фасадів будівель у місті Арад, що, у свою чергу, спричинило пошкодження кількох припаркованих автомобілів.

У Румунії стався землетрус силою 5,3 бали: названі наслідки

Нагадаємо, що у грудні 2022 року стався землетрус неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Його магнітуда становила 2,4 бали за шкалою Ріхтера.

Також за кілька днів раніше, 23 грудня, у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0.

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