В Румынии внезапно вспыхнул оружейный завод: не исключается диверсия

Отмечается, что механический завод в Куджире производит стрелковое вооружение. Причины пожара официально не установлены, однако убытки уже оценили примерно в 400 тысяч евро.

По меньшей мере 150 тысяч патронов для пулеметов было уничтожено огнем, а еще 250 тысяч могут быть испорчены и непригодны к использованию. По факту инцидента начали уголовное производство: рассматриваются разные варианты - от технической неисправности на заводе до целенаправленной диверсии.

"Я хочу точно выяснить, что именно произошло - это внешнее воздействие или самовозгорание. Рассматриваются все возможные варианты с разной степенью вероятности. Ожидаю выводов экспертов", - прокомментировал инцидент министр экономики Румынии Раду Мируце.