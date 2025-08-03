UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

В Румунії раптово спалахнув збройовий завод: не виключається диверсія

Ілюстративне фото: румунська поліція веде розслідування (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Румунії у місті Куджир спалахнула масштабна пожежа на місцевому заводі, який виготовляє стрілецьку зброю. Правоохоронці не відкидають ймовірність диверсії на підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio România Actualități

Зазначається, що механічний завод в Куджирі виготовляє стрілецьке озброєння. Причини пожежі офіційно не встановлені, проте збитки вже оцінили приблизно у 400 тисяч євро.

Щонайменше 150 тисяч набоїв для кулеметів було знищено вогнем, а ще 250 тисяч можуть бути зіпсовані та непридатні до використання. За фактом інциденту почали кримінальне провадження: розглядаються різні варіанти - від технічної несправності на заводі до цілеспрямованої диверсії.

"Я хочу точно з’ясувати, що саме сталося - чи це зовнішній вплив, чи самозаймання. Розглядаються всі можливі варіанти з різним ступенем ймовірності. Очікую на висновки експертів", - прокоментував інцидент міністр економіки Румунії Раду Міруце.

Зазначимо, нещодавно у Польщі правоохоронці затримали колумбійця, якого завербували російські спецслужби для здійснення підпалів. Він вже встиг вчинити кілька підпалів у Варшаві та Радомі.

Деякі європейські країни пішли ще далі. Так, Великобританія 18 липня оголосила про санкції проти понад 20 співробітників російських спецслужб, російських хакерів і низки організацій. Лондон звинуватив російське шпигунське відомство в замахах, підривах і втручанні у вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія