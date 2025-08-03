В Румунії раптово спалахнув збройовий завод: не виключається диверсія

Зазначається, що механічний завод в Куджирі виготовляє стрілецьке озброєння. Причини пожежі офіційно не встановлені, проте збитки вже оцінили приблизно у 400 тисяч євро.

Щонайменше 150 тисяч набоїв для кулеметів було знищено вогнем, а ще 250 тисяч можуть бути зіпсовані та непридатні до використання. За фактом інциденту почали кримінальне провадження: розглядаються різні варіанти - від технічної несправності на заводі до цілеспрямованої диверсії.

"Я хочу точно з’ясувати, що саме сталося - чи це зовнішній вплив, чи самозаймання. Розглядаються всі можливі варіанти з різним ступенем ймовірності. Очікую на висновки експертів", - прокоментував інцидент міністр економіки Румунії Раду Міруце.