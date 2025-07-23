Британская разведка раскрыла детали операций русских шпионов

Лондон обвинил российское шпионское ведомство в покушениях, подрывах и вмешательстве в выборы. Под санкции попали три части ГРУ и африканское агентство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter ( X ).

Британия усиливает санкции против ГРУ

Министерство заявило, что Москва расширяет глобальную кампанию по подрыву позиций своих противников и укреплению собственного влияния.

Основную роль в этих действиях играет российская военная разведка ГРУ. Также все чаще используются негосударственные акторы, проводящие диверсии, кибератаки и операции влияния.

Правительство Великобритании 18 июля ввело санкции против трех подразделений ГРУ, одного агентства влияния и 18 офицеров военной разведки. Их обвиняют в атаках против Украины, союзников Британии и самой Великобритании.

Подразделение 29155: убийства, подрывы и кибероперации

ГРУшное подразделение 29155, также известное как 161-й Центр специальной подготовки, обвиняется в проведении операций по убийствам и диверсиями. Его киберподразделение стояло за атакой WhisperGate в Украине в 2022 году. Также оно связано с покушением на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

Кроме того, сотрудники этого подразделения причастны к подрывам складов с боеприпасами в Болгарии в 2011 году и в Чехии в 2014 году. Это делает его одним из самых активных диверсионных подразделений России.

Подразделение 26165: шпионаж и координация ударов

85-й Центр специальной службы (26165) проводил масштабные разведывательные кампании. Он обеспечивал информационную поддержку для нанесения ракетных ударов по Украине. В частности, речь идет о нападении на драмтеатр в Мариуполе в 2022 году, в результате которого погибли сотни мирных жителей, включая детей.

Это подразделение играет ключевую роль в координации российских операций в зонах конфликта. Его действия рассматриваются как серьезное нарушение международного права.

Подразделение 74455: атаки на выборы и критическую инфраструктуру

Центр специальных технологий (74455) отвечает за кибератаки, направленные на вмешательство в выборы. Также он атакует критически важную инфраструктуру и военные информационные системы. Его действия направлены на дестабилизацию демократических процессов в других странах.

Это подразделение активно использует вредоносное программное обеспечение и фишинг для проникновения в сети государственных структур. Ранее оно уже фигурировало в расследованиях кибератак на США и страны ЕС.

Африканское агентство: информационные операции и дезинформация

Под санкции также попало агентство влияния, работающее в Африке. Оно занимается распространением дезинформации и теорий заговора, направленных против глобальных инициатив в сфере здравоохранения. Среди целей - подрыв доверия к международным вакцинным кампаниям и другим гуманитарным программам.

По данным британской разведки, это агентство тесно связано с российскими службами. Его деятельность является частью широкой кампании по дестабилизации международных институтов и распространению пророссийского влияния.