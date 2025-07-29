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В Польше задержали колумбийца, который поджигал склады по заказу РФ

Польша, Вторник 29 июля 2025 18:24
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В Польше задержали колумбийца, который поджигал склады по заказу РФ Фото: в Польше задержали колумбийца, который поджигал склады по заказу РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Польше правоохранители задержали колумбийца, которого завербовали российские спецслужбы для совершения поджогов. Он совершил преступления в Варшаве и Радоме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Агентства внутренней безопасности Польши (ABW).

Сотрудники Агентства установили, что 27-летний колумбиец, который действовал по заказу российской разведки, ответственный за два поджога, произошедших в мае 2024 года в Варшаве и Радоме. В обоих случаях были подожжены строительные склады.

"Эти действия были заказаны, контролируемые и профинансированы лицом, связанным с российскими спецслужбами. Подозреваемый получил подробные инструкции относительно цели нападения и его выполнения, включая изготовление зажигательной бутылки (так называемого коктейля Молотова) и использование специального транспортного средства", - сообщили в ABW.

Колумбийцу предъявили обвинение в совершении террористического акта. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения.

Во время допроса задержанный гражданин Колумбии частично признался в содеянном и дал показания.

Правоохранители также установили, что российские службы с помощью мессенджера Telegram системно и в широком масштабе вербовали людей латиноамериканского происхождения с военным опытом для проведения разведки в указанных местах, поджога объектов и документирования повреждений.

Кроме того, оказалось, что в июне этого года в Чехии суд приговорил другого колумбийца к восьми годам заключения за поджог автобусного депо в Праге и попытку поджога торгового центра. В деле были задействованы российские спецслужбы. Мужчина признал вину.

Российские агенты в Польше

Напомним, сегодня польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в Польше уже задержали 32 человека, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Среди задержанных - россияне, белорусы, украинцы, а также гражданин Колумбии и поляк. Они должны были осуществлять диверсии и нападения по заказу российских спецслужб. Один из подозреваемых уже получил приговор, остальные находятся под стражей и ожидают суда.

Туск отметил, что к тем, кто планирует дестабилизировать ситуацию, в частности на границах Польши, "государство Польша будет действовать безжалостно".

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