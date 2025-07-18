Британия ввела санкции против российских хакеров, организаций и офицеров ГРУ: детали

Великобритания 18 июля объявила о санкциях против более 20 сотрудников российских спецслужб, российских хакеров и ряда организаций. Они попали под санкции из-за ведения "постоянной кампании вредоносной киберактивности", направленной на дестабилизацию Европы и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

В частности под ограничения попали три подразделения Главного управления Генштаба РФ (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) и 18 российских офицеров. Великобритания считает их причастными к ряду преступлений, в частности:

к ударам по Мариуполю в 2022 году;

к попытке убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Солсбери;

к кибератакам на СМИ, телекоммуникационные компании, политические и демократические институты, а также на энергетическую инфраструктуру Британии.

"Сотрудники ГРУ ведут кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и созданию угрозы безопасности британских граждан", - прокомментировал принятие санкций министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Кроме офицеров и подразделений российской разведки под санкции попали трое руководителей российского проекта "Африканская инициатива". Это фабрика фейк-контента, которая ведет пропаганду и осуществляет информационные диверсии в странах Западной Африки.