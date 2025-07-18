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Британия ввела санкции против российских хакеров, организаций и офицеров ГРУ: детали

Британия, Пятница 18 июля 2025 15:59
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Британия ввела санкции против российских хакеров, организаций и офицеров ГРУ: детали Фото: новые санкции против России ввела Великобритания (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Великобритания 18 июля объявила о санкциях против более 20 сотрудников российских спецслужб, российских хакеров и ряда организаций. Они попали под санкции из-за ведения "постоянной кампании вредоносной киберактивности", направленной на дестабилизацию Европы и Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

В частности под ограничения попали три подразделения Главного управления Генштаба РФ (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) и 18 российских офицеров. Великобритания считает их причастными к ряду преступлений, в частности:

  • к ударам по Мариуполю в 2022 году;
  • к попытке убийства бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Солсбери;
  • к кибератакам на СМИ, телекоммуникационные компании, политические и демократические институты, а также на энергетическую инфраструктуру Британии.

"Сотрудники ГРУ ведут кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и созданию угрозы безопасности британских граждан", - прокомментировал принятие санкций министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Кроме офицеров и подразделений российской разведки под санкции попали трое руководителей российского проекта "Африканская инициатива". Это фабрика фейк-контента, которая ведет пропаганду и осуществляет информационные диверсии в странах Западной Африки.

Новые санкции Европы против России

Тем временем Европейский Союз уже согласовал 18-й санкционный пакет против России. Он включает сниженный потолок цен на российскую нефть и ряд новых финансовых и торговых мер. Кроме этого, ЕС уже начал работу над 19-м санкционным пакетом.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что готовятся новые экономические санкции против России. Они будут внедрены на разных уровнях - как на уровне партнеров, так и в украинской юрисдикции.

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