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В Румынии внезапно вспыхнул оружейный завод: не исключается диверсия

Румыния, Воскресенье 03 августа 2025 20:45
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В Румынии внезапно вспыхнул оружейный завод: не исключается диверсия Иллюстративное фото: румынская полиция ведет расследование (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Румынии в городе Куджир вспыхнул масштабный пожар на местном заводе, который производит стрелковое оружие. Правоохранители не исключают вероятность диверсии на предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio România Actualități

Отмечается, что механический завод в Куджире производит стрелковое вооружение. Причины пожара официально не установлены, однако убытки уже оценили примерно в 400 тысяч евро.

По меньшей мере 150 тысяч патронов для пулеметов было уничтожено огнем, а еще 250 тысяч могут быть испорчены и непригодны к использованию. По факту инцидента начали уголовное производство: рассматриваются разные варианты - от технической неисправности на заводе до целенаправленной диверсии.

"Я хочу точно выяснить, что именно произошло - это внешнее воздействие или самовозгорание. Рассматриваются все возможные варианты с разной степенью вероятности. Ожидаю выводов экспертов", - прокомментировал инцидент министр экономики Румынии Раду Мируце.

Отметим, недавно в Польше правоохранители задержали колумбийца, которого завербовали российские спецслужбы для совершения поджогов. Он уже успел совершить несколько поджогов в Варшаве и Радоме.

Некоторые европейские страны пошли еще дальше. Так, Великобритания 18 июля объявила о санкциях против более 20 сотрудников российских спецслужб, российских хакеров и ряда организаций. Лондон обвинил российское шпионское ведомство в покушениях, подрывах и вмешательстве в выборы.

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