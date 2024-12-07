В Румынии прошли обыски по делу о финансировании избирательной кампании, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сегодня румынские прокуроры провели обыски в нескольких объектах недвижимости в рамках расследования возможного незаконного финансирования президентских выборов в стране.

Прокуроры не назвали кандидата, чья кампания расследуется, но документы, рассекреченные Советом национальной безопасности на этой неделе были сосредоточены на кампании Калина Джорджеску - ультраправого, пророссийского критика НАТО.

Джорджеску, который хочет прекратить поддержку Румынией Украины против российского вторжения, имел лишь однозначную поддержку в социологических опросах до первого тура голосования 24 ноября, но в этом туре вырвался на первое место, что поставило под сомнение легитимность выборов.

Прокуратура сообщила, что в субботу состоялись три обыска в центральном городе Брашов.

"Обыски направлены на возможную причастность лица к незаконному финансированию избирательной кампании одного из кандидатов на пост президента Румынии путем использования денежных сумм... которые могли быть получены от совершения преступлений, а впоследствии были вовлечены в процесс отмывания денег", - говорится в заявлении прокуратуры.