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В Румынии прошли обыски по делу о финансировании избирательной кампании, - Reuters

Украина, Суббота 07 декабря 2024 22:22
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В Румынии прошли обыски по делу о финансировании избирательной кампании, - Reuters Фото: румынский политик Калин Джорджеску (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Прокуратура Румынии расследует финансирование лидера президентского голосования Калина Джорджеску. Это происходит после отмены результатов голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня румынские прокуроры провели обыски в нескольких объектах недвижимости в рамках расследования возможного незаконного финансирования президентских выборов в стране.

Прокуроры не назвали кандидата, чья кампания расследуется, но документы, рассекреченные Советом национальной безопасности на этой неделе были сосредоточены на кампании Калина Джорджеску - ультраправого, пророссийского критика НАТО.

Джорджеску, который хочет прекратить поддержку Румынией Украины против российского вторжения, имел лишь однозначную поддержку в социологических опросах до первого тура голосования 24 ноября, но в этом туре вырвался на первое место, что поставило под сомнение легитимность выборов.

Прокуратура сообщила, что в субботу состоялись три обыска в центральном городе Брашов.

"Обыски направлены на возможную причастность лица к незаконному финансированию избирательной кампании одного из кандидатов на пост президента Румынии путем использования денежных сумм... которые могли быть получены от совершения преступлений, а впоследствии были вовлечены в процесс отмывания денег", - говорится в заявлении прокуратуры.

Отмена результатов выборов в Румынии

Напомним, 24 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов. По результатам голосования, во второй тур вышли Калин Джорджеску и Елена Ласкони.

Впрочем, 6 декабря Конституционный суд Румынии упразднил результаты первого тура выборов. Это произошло после того, как суд рассмотрел запросы, в которых приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания Джорджеску стала результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.

Больше о том, почему аннулировали результаты выборов в Румынии и что будет дальше - в материале РБК-Украина.

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