У Румунії пройшли обшуки у справі про фінансування виборчої кампанії, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні румунські прокурори провели обшуки в декількох об'єктах нерухомості в рамках розслідування можливого незаконного фінансування президентських виборів в країні.

Прокурори не назвали кандидата, чия кампанія розслідується, але документи, розсекречені Радою національної безпеки цього тижня були зосереджені на кампанії Каліна Джорджеску - ультраправого, проросійського критика НАТО.

Джорджеску, який хоче припинити підтримку Румунією України проти російського вторгнення, мав лише однозначну підтримку в соціологічних опитуваннях до першого туру голосування 24 листопада, але в цьому турі вирвався на перше місце, що поставило під сумнів легітимність виборів.

Прокуратура повідомила, що в суботу відбулися три обшуки в центральному місті Брашов.

"Обшуки спрямовані на можливу причетність особи до незаконного фінансування виборчої кампанії одного з кандидатів на посаду президента Румунії шляхом використання грошових сум... які могли бути отримані від вчинення злочинів, а згодом були залучені до процесу відмивання грошей", - йдеться в заяві прокуратури.