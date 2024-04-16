В Румынию прибудут еще три F-16 для обучения украинских пилотов
В Румынию прибудут еще три истребителя F-16 Королевских ВВС Нидерландов для обучения украинских пилотов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
В ведомстве сообщили, что министр национальной обороны Румынии Ангел Тылвар проведет двустороннюю встречу со своей коллегой из Нидерландов Кайсой Оллонгрен 17 апреля на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Моцорницэ" в Борчеа.
"Это событие связано с прибытием еще трех самолетов F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов, которые будут предоставлены в распоряжение Европейского учебного центра F-16 в рамках программ подготовки пилотов для эксплуатации истребителей этого типа", - говорится в сообщении.
Авиабаза для обучения украинских пилотов
В ноябре прошлого года в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16 на 86-й авиабазе Фетешти. Тогда заявлялось, что на авиабазе будут проходить обучение румынских и украинских военных по полетам на F-16.
Согласно договору о сотрудничестве между Румынией и Нидерландами, Минобороны Румынии обеспечило авиабазу для учений, Нидерланды - истребители F-16, а компания Lockheed Martin - инструкторов и обслуживание.
Нидерланды и Дания координируют европейские усилия, чтобы помочь Украине получить F-16.
F-16 для Украины
В прошлом году союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина получит по меньшей мере 24 самолета, возможно больше, но не меньше.
Чем важны эти самолеты F-16 и когда ждать первые поставки – в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.