В Румынию прибудут еще три F-16 для обучения украинских пилотов

В Румынию прибудут еще три истребителя F-16 Королевских ВВС Нидерландов для обучения украинских пилотов.

В ведомстве сообщили, что министр национальной обороны Румынии Ангел Тылвар проведет двустороннюю встречу со своей коллегой из Нидерландов Кайсой Оллонгрен 17 апреля на 86-й авиабазе "Лейтенант-авиатор Георге Моцорницэ" в Борчеа.

"Это событие связано с прибытием еще трех самолетов F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Нидерландов, которые будут предоставлены в распоряжение Европейского учебного центра F-16 в рамках программ подготовки пилотов для эксплуатации истребителей этого типа", - говорится в сообщении.

Авиабаза для обучения украинских пилотов

В ноябре прошлого года в Румынии открылся Европейский учебный центр F-16 на 86-й авиабазе Фетешти. Тогда заявлялось, что на авиабазе будут проходить обучение румынских и украинских военных по полетам на F-16.

Согласно договору о сотрудничестве между Румынией и Нидерландами, Минобороны Румынии обеспечило авиабазу для учений, Нидерланды - истребители F-16, а компания Lockheed Martin - инструкторов и обслуживание.

Нидерланды и Дания координируют европейские усилия, чтобы помочь Украине получить F-16.