Премьер Нидерландов: передача F-16 Украине идет по графику, их будет не менее 24
Премьер Нидерландов, которые возглавляют авиакоалицию, рассказал о прогрессе в передаче Украине истребителей F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Нидерландов Марка Рютте в интервью Радио Свобода.
"Надеемся передать их как можно скорее… Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости", - объяснил Рютте.
По поводу количества самолетов, на которые может рассчитывать Украина, глава нидерландского правительства отметил, что их будет более 20.
"Будут 24 истребителя, возможно, больше, но - не меньше… Мы работаем вместе с датчанами и другими", - подчеркнул премьер Нидерландов.
Передача F-16.
Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.
В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.
Тем временем глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ожидает увидеть истребители в небе уже этой весной.
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