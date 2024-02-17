Премьер Нидерландов: передача F-16 Украине идет по графику, их будет не менее 24

Премьер Нидерландов, которые возглавляют авиакоалицию, рассказал о прогрессе в передаче Украине истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Нидерландов Марка Рютте в интервью Радио Свобода.

"Надеемся передать их как можно скорее… Есть в этих делах прогресс. Идем, в принципе, по графику. Так что это хорошие новости", - объяснил Рютте.

По поводу количества самолетов, на которые может рассчитывать Украина, глава нидерландского правительства отметил, что их будет более 20.

"Будут 24 истребителя, возможно, больше, но - не меньше… Мы работаем вместе с датчанами и другими", - подчеркнул премьер Нидерландов.

Передача F-16.

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании.

В конце декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

Тем временем глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ожидает увидеть истребители в небе уже этой весной.

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