RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Румынии начала работать система борьбы с дронами на границе с Украиной

Фото: Клаус Йоханнис, президент Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Румынии установили систему борьбу с дронами на границе с Украиной. Она уже начала работать.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками", - рассказал глава государства.

По его словам, систему продолжают совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков дронов, которые Россия регулярно запускает по Украине. 

Йоханнис уточнил, что радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.

"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали только цели выше 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже, почти до земли", - добавил президент.

Что предшествовало

Напомним, ранее обломки российских дронов несколько раз падали на территории Румынии. Это происходило во время попыток страны-агрессора ударить по портовой инфраструктуре Украины на Дунае. 

Румыния уведомляла об инцидентах союзников по НАТО, а также вызывала главу российской дипмиссии в Министерство иностранных дел

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румынияатака дроновВойна России против Украины