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У Румунії почала працювати система боротьби з дронами на кордоні з Україною

Фото: Клаус Йоханніс, президент Румунії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Румунії встановили систему боротьби з дронами на кордоні з Україною. Вона вже почала працювати.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"Система протидії безпілотникам "на місці", як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками", - розповів глава держави.

За його словами, систему продовжують удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків дронів, які Росія регулярно запускає по Україні.

Йоханніс уточнив, що радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

"Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли лише цілі понад 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі", - додав президент.

Що передувало

Нагадаємо, раніше уламки російських дронів кілька разів падали на території Румунії. Це відбувалося під час спроб країни-агресора вдарити по портовій інфраструктурі України на Дунаї.

Румунія повідомляла про інциденти союзників по НАТО, а також викликала голову російської дипмісії до Міністерства закордонних справ.

 

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Румуніяатака дронівВійна Росії проти України