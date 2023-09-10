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Падение "шахеда" в Румынии: Бухарест вызвал поверенного РФ "на ковер"

Воскресенье 10 сентября 2023 13:32
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Падение "шахеда" в Румынии: Бухарест вызвал поверенного РФ "на ковер" Фото: Падение "шахеда" в Румынии: Бухарест вызвал поверенного РФ "на ковер" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Румынии обнаружили обломки еще одного русского дрона. Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного по делам России "на ковер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря", - говорится в заявлении МИД.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября, российские террористы в очередной раз прибегли к атаке дронами-камикадзе "Шахед" на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Через некоторое время Министерство иностранных дел заявило, что БпЛА ударили также и по территории Румынии, впрочем, румынские МИД и Минобороны эту информацию сразу опровергли. Также вышеупомянутую информацию отрицал президент Клаус Йоханнис, впрочем. Позже он признал инцидент.

Вчера, 9 сентября, Минобороны Румынии сообщило, что обнаружило новые обломки беспилотника, аналогичные тем, что используют российские военные.

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