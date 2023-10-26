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В Румынии начала работать система борьбы с дронами на границе с Украиной

Четверг 26 октября 2023 22:04
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В Румынии начала работать система борьбы с дронами на границе с Украиной Фото: Клаус Йоханнис, президент Румынии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Румынии установили систему борьбу с дронами на границе с Украиной. Она уже начала работать.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Система противодействия беспилотникам "на месте", как говорится, она работает. У нас уже есть оборудование для борьбы с беспилотниками", - рассказал глава государства.

По его словам, систему продолжают совершенствовать, чтобы предотвратить падение обломков дронов, которые Россия регулярно запускает по Украине.

Йоханнис уточнил, что радары теперь способны обнаруживать цели на значительно более низкой высоте, чем раньше.

"Вы знаете, что раньше проблема была в том, что радары обнаруживали только цели выше 600 метров. Теперь этот уровень намного ниже, почти до земли", - добавил президент.

Что предшествовало

Напомним, ранее обломки российских дронов несколько раз падали на территории Румынии. Это происходило во время попыток страны-агрессора ударить по портовой инфраструктуре Украины на Дунае.

Румыния уведомляла об инцидентах союзников по НАТО, а также вызывала главу российской дипмиссии в Министерство иностранных дел.

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