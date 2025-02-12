В Румынии официально вступил в должность временный президент
В Румынии глава Сената Илие Болоян официально принял полномочия как временный президент страны. В среду, 12 февраля, состоялась официальная церемония передачи полномочий от бывшего главы государства Клауса Йоханниса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.
Как сообщается, церемония передачи полномочий состоялась в 12:00 во дворце Котрочень, официальной резиденции президента.
Во время нее Болоян, который до сих пор был президентом Сената и временным лидером Национальной либеральной партии, перенял полномочия от Клауса Йоханниса, который подал в отставку.
После церемонии Йоханнис покинул дворец Котрочень.
Полномочия Боложана на посту временного президента страны продлятся до мая этого года, пока не состоятся новые выборы.
Выборы в Румынии
Напомним, 10 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку со своего поста накануне плана крайне правых оппозиционных парламентских партий объявить ему импичмент.
24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Согласно официальным результатам, первое место занял Калин Джорджеску.
Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов. Это произошло после того, как суд рассмотрел секретные документы, согласно которым кампания Джорджеску стала результатом организованной манипуляции из-за границы Румынии.
Впоследствии лидеры партий правительственной коалиции Румынии согласовали дату проведения повторного первого тура президентских выборов. Он состоится 4 мая.
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