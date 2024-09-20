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Румыния увеличит закупки боеприпасов на фоне войны РФ против Украины

Фото: Румыния увеличит закупки боеприпасов на фоне войны РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Румыния ускорит и увеличит закупки боеприпасов в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Соответствующее решение в четверг принял Высший совет национальной обороны (CSAT) под председательством президента Клауса Иоганниса.

Совет подчеркнул, что агрессивная позиция России привела к изменениям в региональной безопасности, которые требуют переоценки, изменения приоритетов и реконфигурации программ военных закупок.

Изменения направлены на укрепление оборонных возможностей Румынии для противодействия новым угрозам, в том числе "увеличение объемов закупок боеприпасов и постепенное наращивание стратегических резервов".

Члены Совета также обсудили план материального обеспечения румынской армии на 2025-2034 годы. В частности, было определено необходимость для Румынии развивать свой внутренний промышленный потенциал для производства современного военного оборудования, чтобы защитить государственные интересы и обеспечить безопасность цепочки поставок.

На встрече также были рассмотрены последние события российской агрессии, в том числе недавняя эскалация, которую назвали "вопиющим нарушением международного права".

"Было оценено их влияние на региональную безопасность в Черном море со значительными последствиями как для Европы, так и для евроатлантического региона. Были обсуждены дополнительные меры сдерживания и противодействия реализации на национальном уровне и при поддержке союзников по НАТО", - говорится в заявлении Совета.

Российские дроны на территории Румынии

Напомним, во время атаки России по Украине в ночь с 7 на 8 сентября ударные беспилотники россиян нарушили воздушное пространство Румынии.

Это был не первый случай, когда русские дроны залетали на территорию страны. Несколько раз в Румынии находили обломки беспилотников.

В Румынии настаивают, что НАТО должно принять "решительные скоординированные" меры в ответ на инциденты, в ходе которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, вторгаются в воздушное пространство Альянса.

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