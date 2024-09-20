Румыния увеличит закупки боеприпасов на фоне войны РФ против Украины

Соответствующее решение в четверг принял Высший совет национальной обороны (CSAT) под председательством президента Клауса Иоганниса.

Совет подчеркнул, что агрессивная позиция России привела к изменениям в региональной безопасности, которые требуют переоценки, изменения приоритетов и реконфигурации программ военных закупок.

Изменения направлены на укрепление оборонных возможностей Румынии для противодействия новым угрозам, в том числе "увеличение объемов закупок боеприпасов и постепенное наращивание стратегических резервов".

Члены Совета также обсудили план материального обеспечения румынской армии на 2025-2034 годы. В частности, было определено необходимость для Румынии развивать свой внутренний промышленный потенциал для производства современного военного оборудования, чтобы защитить государственные интересы и обеспечить безопасность цепочки поставок.

На встрече также были рассмотрены последние события российской агрессии, в том числе недавняя эскалация, которую назвали "вопиющим нарушением международного права".

"Было оценено их влияние на региональную безопасность в Черном море со значительными последствиями как для Европы, так и для евроатлантического региона. Были обсуждены дополнительные меры сдерживания и противодействия реализации на национальном уровне и при поддержке союзников по НАТО", - говорится в заявлении Совета.