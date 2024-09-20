Румунія збільшить закупівлі боєприпасів на тлі війни РФ проти України

Зазначається, що відповідне рішення в четвер ухвалила Вища рада національної оборони (CSAT) під головуванням президента Клауса Йоганніса.

Рада підкреслила, що агресивна позиція Росії призвела до змін у регіональній безпеці, які вимагають переоцінки, зміни пріоритетів і реконфігурації програм військових закупівель.

Зміни спрямовані на зміцнення оборонних можливостей Румунії для протидії новим загрозам, в тому числі "збільшення обсягів закупівель боєприпасів і поступове нарощування стратегічних резервів".

Члени Ради також обговорили план матеріального забезпечення румунської армії на 2025-2034 роки. Зокрема, було визначено необхідність для Румунії розвивати свій внутрішній промисловий потенціал для виробництва сучасного військового обладнання, щоб захистити державні інтереси та забезпечити безпеку ланцюжка поставок.

На зустрічі також були розглянуті останні події російської агресії, зокрема нещодавня ескалація, яку назвали "кричущим порушенням міжнародного права".

"Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі зі значними наслідками як для Європи, так і для євроатлантичного регіону. Було обговорено додаткові заходи стримування та протидії для реалізації на національному рівні та за підтримки союзників по НАТО", - йдеться у заяві Ради.