Румыния просит НАТО отреагировать на вторжение российских дронов

НАТО должна принять "решительные скоординированные" меры в ответ на инциденты, в ходе которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, вторгаются в воздушное пространство альянса.

Об этом заявил министр обороны Румынии Ангел Тылвэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Государства B9 глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности вдоль восточного фланга НАТО", - заявил Тылвэр журналистам.

Министры обороны государств на восточном фланге НАТО "Бухарестской девятки" (B9), встретились 18 сентября в Бухаресте.

"Вот почему необходимы решительные, скоординированные действия на уровне союзников, а также скорейшее внедрение ротационной модели противовоздушной обороны и интегрированной противоракетной обороны", - сказал он.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что на встрече министров обороны стран НАТО в октябре необходимо будет рассмотреть вопрос об уничтожении беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство союзников.

"Мы подтвердили гибридные атаки на союзников, а также участие Беларуси в действиях России", - добавил Залевский.

Российские дроны

Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км, и за последний год на ее территорию неоднократно попадали фрагменты российских беспилотников. Румынская территория находится недалеко от украинских портов на реке Дунай, которые часто становятся целями России.

На прошлой неделе Украина обвинила Россию в использовании стратегических бомбардировщиков для нанесения ракетного удара по гражданскому зерновозу в водах Черного моря недалеко от Румынии, что еще больше обострило напряженность между Москвой и военным альянсом.

Ранее в этом месяце страны НАТО сообщили, что Румыния и Латвия стали свидетелями крушения российских беспилотников, вторгшихся в их воздушное пространство, что побудило официальные лица призвать к принятию мер по совместному противодействию вторжениям России в воздушное пространство.

"Бухарестская девятка" - объединение девяти стран Центральной и Восточной Европы, созданное для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО.