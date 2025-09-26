Румыния привлекает Украину к производству дронов в рамках SAFE, - Reuters

Румыния уже ведет переговоры с Украиной, "беспилотные технологии которой были испытаны в крупномасштабных боях", чтобы начать совместное производство.

Изготовление дронов будет финансироваться через инициативу ЕС SAFE (увеличение оборонных возможностей).

На создание многоуровневой системы противовоздушной обороны Румынии понадобится не менее семи лет, сообщил правительственный источник.

Бухарест получит 16,6 млрд евро (19,4 млрд долларов) по программе SAFE, что, по словам премьер-министра Илие Болоджана, позволит ежегодно в течение пяти лет направлять на военные закупки около 1% ВВП.

Сейчас ПВО Румынии включает истребители F-16, системы Patriot, реактивные установки HIMARS от Lockheed Martin, южнокорейские зенитные ракеты малой дальности Chiron и немецкие зенитные пушки Gepard.

Источник отметил, что последние два варианта являются наиболее экономически эффективными для борьбы с дронами.

Gepard расположены возле населенных пунктов вблизи украинской границы, однако стоимость покрытия всей границы и их постоянного обслуживания была бы чрезмерной.

Инициатива ЕС SAFE

Механизм SAFE (Security Action for Europe) - это новая финансовая инициатива Европейского Союза, которая была принята в мае этого года.

Ее цель - укрепление оборонной промышленности и повышение готовности ЕС к защите своих интересов.

В рамках SAFE предусмотрено выделение до 150 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов для стран-членов ЕС, Украины и других партнеров, заинтересованных в совместных оборонных проектах.

Также SAFE предусматривает возможность заказа оружия для стран ЕС на украинских предприятиях.