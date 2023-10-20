Румыния установит на границе с Украиной современную систему защиты от дронов, - СМИ

Румыния в ближайшее время получит современную систему защиты от беспилотников. Ее установят на границе с Украиной после ряда инцидентов с падением обломков российских дронов на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HotNews.ro .

Как сообщается, Румыния получит эту систему с согласия НАТО на основе межправительственного соглашения с одной из стран-партнеров.

По словам собеседников издания, речь идет об одной из мощнейших систем противодействия дронам в Европе.

Падение дронов в Румынии

Напомним, в Румынии уже не раз обнаруживали российские дроны. Так, в ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "Шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, которые атаковали портовую инфраструктуру Украины.

Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "Шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.

А 12 октября на территории Румынии снова обнаружили обломки российского дрона после вражеской атаки на украинскую портовую инфраструктуру.