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Румунія встановить на кордоні з Україною сучасну систему захисту від дронів, - ЗМІ

Румунія, П'ятниця 20 жовтня 2023 14:15
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Румунія встановить на кордоні з Україною сучасну систему захисту від дронів, - ЗМІ Фото: іранський дрон-камікадзе (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Румунія найближчим часом отримає сучасну систему захисту від безпілотників. Її встановлять на кордоні з Україною після низки інцидентів з падінням уламків російських дронів на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HotNews.ro.

Як повідомляється, Румунія отримає цю систему за згодою НАТО на підставі міжурядової угоди з однією з країн-партнерів.

За словами співрозмовників виданння, йдеться про одну з найпотужніших систем протидії дронам в Європі.

Падіння дронів у Румунії

Нагадаємо, у Румунії вже неодноразово виявляли російські дрони. Так, в ніч проти 4 вересня, під час російських терористичних ударів по Одеській області, уламки "Шахеда" впали на території Румунії. Пізніше в країні ще декілька разів знаходили уламки російських БпЛА, які атакували портову інфраструктуру України.

Також Міністерство оборони Румунії заявило про ймовірність порушення повітряного простору країни російськими "Шахедами" під час масованих ударів по території України у ніч на 30 вересня.

А 12 жовтня на території Румунії знову виявили уламки російського дрона після ворожої атаки на українську портову інфраструктуру.

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Румунія дрони Війна Росії проти України
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