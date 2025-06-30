Румыния выдала организатора преступной группы поджигателей Украине: детали дела

Офис Генерального прокурора сообщил об успешной экстрадиции из Румынии гражданина Украины, который организовал преступную группу поджигателей и скрывался за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

Мужчина, который сбежал из Украины в начале полномасштабного вторжения, создал группировку из десяти человек. Участники группы за деньги от 500 до 3000 долларов США - поджигали имущество граждан по всей стране.

Правоохранители задокументировали четыре поджога частных домов и пяти квартир.

К каждому преступлению участники готовились тщательно - проводили разведку, готовили "коктейли Молотова" и снимали выполнение задания на видео для отчета перед заказчиками. Связь с заказчиками организатор поддерживал через Телеграмм-каналы.

Еще в январе 2024 года полиция задержала десятерых исполнителей преступлений, а в апреле 2025-го - самого организатора в Румынии. 25 июня мужчину передали украинским правоохранителям на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области. Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Расследование проводилось Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Дело передали в суд для рассмотрения.