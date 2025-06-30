Румыния выдала организатора преступной группы поджигателей Украине: детали дела
Офис Генерального прокурора сообщил об успешной экстрадиции из Румынии гражданина Украины, который организовал преступную группу поджигателей и скрывался за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали дела
Мужчина, который сбежал из Украины в начале полномасштабного вторжения, создал группировку из десяти человек. Участники группы за деньги от 500 до 3000 долларов США - поджигали имущество граждан по всей стране.
Правоохранители задокументировали четыре поджога частных домов и пяти квартир.
К каждому преступлению участники готовились тщательно - проводили разведку, готовили "коктейли Молотова" и снимали выполнение задания на видео для отчета перед заказчиками. Связь с заказчиками организатор поддерживал через Телеграмм-каналы.
Еще в январе 2024 года полиция задержала десятерых исполнителей преступлений, а в апреле 2025-го - самого организатора в Румынии. 25 июня мужчину передали украинским правоохранителям на пункте пропуска "Орловка" в Одесской области. Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Расследование проводилось Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Дело передали в суд для рассмотрения.
Напомним, что в Чернигове мужчина пытался уничтожить ТЦК с помощью "коктейля Молотова". Злоумышленника задержали, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Жителя Чернигова, который попытался поджечь админздание местного территориального центра комплектования и социальной поддержки обнаружили контрразведка Службы безопасности.
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