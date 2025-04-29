Пытался сжечь ТЦК в Чернигове: СБУ задержала российского агента
В Чернигове мужчина пытался уничтожить ТЦК с помощью "коктейля Молотова". Злоумышленника задержали, ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) в Черниговской области.
Жителя Чернигова, который попытался поджечь админздание местного территориального центра комплектования и социальной поддержки обнаружили контрразведка Службы безопасности.
По данным следствия подозреваемым в попытке поджога является 41-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
Подробности дела
Правоохранители узнали, что мужчина был завербован спецслужбами РФ. По инструкции своего российского куратора он изготовил так называемый "коктейль Молотова", пришел ночью в помещение местного ТЦК и бросил зажигательную смесь в админздание.
Сотрудники СБУ своевременно задержали злоумышленника, предупредив таким образом дальнейшие попытки поджогов.
Также следствие установило, что задержанный препятствовал мобилизации граждан призывного возраста, "сливая" в Телеграмм-каналы информацию о перемещении мобильных групп ТЦК и геолокацию размещения украинских военных.
Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и ноутбук с доказательствами преступных действий, а также готовые к использованию самодельные зажигательные устройства.
Фото: задержание поджигателя в Чернигове (facebook.com/ssu.chernihiv)
Подозрение и возможное наказание
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- часть 1 статьи 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ в особый период;
- часть 2 статьи 15 и часть 2 статьи 194 - законченное покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога.
Злоумышленнику грозит до 10 лет тюремного заключения.
Вербовка российскими спецслужбами
Напомним, недавно Служба безопасности рассказала, что совместно с Национальной полицией обнаружила уже более 600 человек, которые были завербованы российскими спецслужбами для осуществления поджогов, терактов и диверсий. Среди них есть как подростки, так и совершеннолетние украинцы.
По данным СБУ, по состоянию на сегодня, с момента запуска чатбота "Спали ФСБешника" в декабре 2024 года, уже поступило более 5 тысяч сообщений о попытке вербовки украинцев со стороны РФ.
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