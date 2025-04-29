Пытался сжечь ТЦК в Чернигове: СБУ задержала российского агента

В Чернигове мужчина пытался уничтожить ТЦК с помощью "коктейля Молотова". Злоумышленника задержали, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) в Черниговской области.

Жителя Чернигова, который попытался поджечь админздание местного территориального центра комплектования и социальной поддержки обнаружили контрразведка Службы безопасности.

По данным следствия подозреваемым в попытке поджога является 41-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Подробности дела

Правоохранители узнали, что мужчина был завербован спецслужбами РФ. По инструкции своего российского куратора он изготовил так называемый "коктейль Молотова", пришел ночью в помещение местного ТЦК и бросил зажигательную смесь в админздание.

Сотрудники СБУ своевременно задержали злоумышленника, предупредив таким образом дальнейшие попытки поджогов.

Также следствие установило, что задержанный препятствовал мобилизации граждан призывного возраста, "сливая" в Телеграмм-каналы информацию о перемещении мобильных групп ТЦК и геолокацию размещения украинских военных.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон и ноутбук с доказательствами преступных действий, а также готовые к использованию самодельные зажигательные устройства.

Фото: задержание поджигателя в Чернигове (facebook.com/ssu.chernihiv)

Подозрение и возможное наказание

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- часть 1 статьи 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ в особый период;

- часть 2 статьи 15 и часть 2 статьи 194 - законченное покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюремного заключения.