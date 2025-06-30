Румунія видала організатора злочинної групи паліїв Україні: деталі справи

Офіс Генерального прокурора повідомив про успішну екстрадицію з Румунії громадянина України, який організував злочинну групу паліїв і переховувався за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Чоловік, який утік з України на початку повномасштабного вторгнення, створив угруповання з десяти осіб. Учасники групи за гроші від 500 до 3000 доларів США - підпалювали майно громадян по всій країні.

Правоохоронці задокументували чотири підпали приватних будинків і п’яти квартир.

До кожного злочину учасники готувалися ретельно - проводили розвідку, готували "коктейлі Молотова" та знімали виконання завдання на відео для звіту перед замовниками. Зв’язок із замовниками організатор підтримував через Телеграм-канали.

Ще в січні 2024 року поліція затримала десятьох виконавців злочинів, а у квітні 2025-го - самого організатора в Румунії. 25 червня чоловіка передали українським правоохоронцям на пункті пропуску «Орлівка» в Одеській області. Наразі йому обрано запобіжний захід — утримання під вартою.

Розслідування проводилося Головним слідчим управлінням Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Справу передали до суду для розгляду.