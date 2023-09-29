Румыния разместила ПВО у границы с Украиной на Дунае из-за российских дронов, - Reuters

Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим населенным пунктам на Дунае на границе с Украиной, где российские беспилотники атакуют зерновые объекты, и добавляет в этот район военных наблюдательных пунктов и патрулей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущей обеспокоенности Румынии и альянса НАТО тем, что война может перекинуться на ее территорию.

Вскоре после выхода 17 июля из соглашения по черноморскому зерну Москва начала атаковать украинские порты и склады вдоль Дуная, явно пытаясь перекрыть основной альтернативный маршрут для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Среди целей были украинские порты Измаил и Рени, оба из которых расположены через Дунай от Румынии.

Отдельные инциденты с падением частей дронов в Румынии подчеркивают риск недопонимания между Россией и НАТО, побуждая румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом районе для защиты гражданского населения, сообщили два анонимных источника агентства.

Армия построила два бомбоубежища в небольшом селении Плауру, всего в нескольких сотнях метров от Измаила, а жители более обширного района рассылают оповещения по мобильным телефонам, когда выявляются российские беспилотники

В прошлую пятницу министерство обороны Румынии сообщило, что около 100 американских военнослужащих и четыре самолета F-16 Fighting Falcon американской разработки прибыли на военную авиабазу Борча, расположенную примерно в 150 км к югу от Измаила.

С середины сентября министерство также расширило бесполетную зону вдоль участка границы с Украиной до 30 км внутри Румынии и до высоты 4000 метров в качестве сдерживающего фактора против российских дронов, вторгающихся в воздушное пространство Румынии.

Румыния "не цель"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Киеве 28 сентября, что нет никаких доказательств того, что российские удары вблизи украинско-румынской границы были преднамеренным нападением на Румынию, но назвал их "безрассудными" и "дестабилизирующими".

Представитель министерства обороны Румынии Константин Спину также заявил, что нет никаких признаков того, что Россия нацелилась на Румынию, но характер атак на близлежащую украинскую территорию сделал практически невозможным предотвратить все нарушения.

"Они (российские дроны) летают на очень малых высотах, иногда менее 200 метров (над землей)... они построены таким образом, чтобы меньше всего отражать радиолокационные волны", - сказал он.

Источники Reuters в оборонном секторе Румынии заявили, что им не известно ни об одном случае, когда целые российские беспилотники вторгались в воздушное пространство Румынии, и что три известных случая падения дронов или их обломков на территорию страны не были связаны со взрывчатыми веществами.

Они также рассказали об изменении российской тактики, которое может повысить вероятность ошибок.

В июле, когда бомбардировки Дуная начались всерьез, россияне добились успеха, поскольку Украина не развернула в этом районе обширные системы ПВО.

Теперь, когда это произошло, ударные дроны, как правило, летают ниже, что затрудняет попадание в них, они часто следуют по течению Дуная и прилетают группами, возможно, с участием фиктивных дронов, чтобы попытаться истощить оборону Украины, говорят источники.