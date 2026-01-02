ua en ru
Румыния поднимала F-16 из-за атаки дронов РФ на юг Одесской области

Румыния, Пятница 02 января 2026 19:39
UA EN RU
Румыния поднимала F-16 из-за атаки дронов РФ на юг Одесской области Иллюстративное фото: Румыния поднимала в воздух F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Румыния сегодня, 2 января, поднимала в воздух два истребителя F-16 на фоне атаки российских дронов на украинские порты на Дунае.

Об этом сказано в заявлении Минобороны Румынии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal.

"Около 11:50 с 86-й авиабазы в Фетешти (город в Румынии - ред.) были подняты два истребителя F-16 для мониторинга приграничного района с Украиной на севере уезда Тулча", - рассказали в ведомстве.

При этом, как добавили в Минобороны, в 12:00 жители северной части Тулчи были оповещены об угрозе падения обломков. Тревога завершилась в 12:22. Несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не зафиксировали.

Румынские СМИ пишут о том, что такое сообщение застигло местных жителей врасплох, поскольку, по их словам, укрыться от атаки было негде.

Стоит заметить, что аналогичное сообщение жителям Румынии присылали и в новогодний день, и тогда, по данным Минобороны Румынии, воздушное пространство страны во время российских атак на Украину нарушено не было.

К слову, около 11:40 Воздушные силы сообщали о том, что в акватории Черного моря были зафиксированы российские дроны. Они летели в сторону Вилково.

Удары по Одесской области

Напомним, российские оккупанты в новогоднюю ночь ударили по двум энергетическим объектам в Одесской области.

В ДТЭК назвали последствия таких атак "колоссальными". Спасатели в канун Нового года потушили пожар на подстанциях. После этого энергетики начали ремонт поврежденных объектов.

Энергетические объекты, по которым ударили россияне, обеспечивают электроснабжение для жителей Приморского и Хаджибейского районов Одессы.

