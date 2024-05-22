Румыния может передать Украине ЗРК Patriot, но есть условие, - президент

Румынский президент отметил, что не желает обсуждать вопрос о возможной передаче Украине системы Patriot "в публичном пространстве" и предпочел бы, чтобы это решалось с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны - совещательным органом при главе государства.

Йоханнис также заявил, что передача Patriot - это непростой процесс, который связан с рядом логистических и юридических проблем.

"Не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны", - добавил Йоханнис.

Он также отметил, что даже если Румыния уступит что-то, она должна получить что-то другое.

"Иначе ничего не будет сделано", - заявил президент Румынии.