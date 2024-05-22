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Румыния может передать Украине ЗРК Patriot, но есть условие, - президент

Фото: Президент Румынии Клаус Иоганнис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Предоставление Украине румынской системы Patriot должно быть решено Высшим советом национальной обороны. Однако это не должно привести к ослаблению противовоздушной обороны самой страны.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Иоганнис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Румынский президент отметил, что не желает обсуждать вопрос о возможной передаче Украине системы Patriot "в публичном пространстве" и предпочел бы, чтобы это решалось с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны - совещательным органом при главе государства.

Йоханнис также заявил, что передача Patriot - это непростой процесс, который связан с рядом логистических и юридических проблем.

"Не говоря уже о том, что я ни при каких обстоятельствах не согласен с тем, чтобы Румыния осталась без противоракетной и противовоздушной обороны", - добавил Йоханнис.

Он также отметил, что даже если Румыния уступит что-то, она должна получить что-то другое.

"Иначе ничего не будет сделано", - заявил президент Румынии.

Patriot для Украины

Напомним, что весной этого года Россия усилила ракетные и дроновые атаки по территории Украины. В результате существующие системы противовоздушной обороны были истощены.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что для того, чтобы закрыть небо Украины от атак оккупантов, стране нужно хотя бы 25 систем Patriot.

Впоследствии Германия выступила с инициативой поиска ПВО в Украине и заявила, что передаст одну систему Patriot.

Недавно премьер-министр Румынии Марчел Чолаку пояснил, что трудности в дискуссии о предоставлении системы Patriot для Украины его страной еще не делают возможным такой сценарий. Он также прокомментировал реакцию России по поводу такого решения.

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