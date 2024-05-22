Румунія може передати Україні ЗРК Patriot, але є умова, - президент

Румунський президент зазначив, що не бажає обговорювати питання про можливу передачу Україні системи Patriot "у публічному просторі" і волів би, аби це вирішувалось із військовими фахівцями та Вищою радою національної оборони - дорадчим органом при голові держави.

Йоганніс також заявив, що передання Patriot - це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем.

"Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної та протиповітряної оборони", - додав Йоганніс.

Він також зазначив, що навіть якщо Румунія поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше.

"Інакше нічого не буде зроблено", - заявив президент Румунії.