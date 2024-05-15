Премьер Румынии о дискуссиях по передаче Украине системы Patriot: я доволен реакцией Москвы
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку говорит, что трудности в дискуссии о предоставлении системы Patriot для Украины его страной еще не делают невозможным такой сценарий. Также он выразил удовлетворенность реакцией России на подобные планы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью у Digi24.
Отвечая на вопрос о мнении министра обороны о необходимости самой Румынии в своих системах Patriot, как точную позицию ее непредоставления Украине, Чолаку ответил, что такой вывод преждевременен.
"Решение будет приниматься на Высшем совете национальной обороны, как и принято", – отметил премьер.
В то же время, он добавил, что общался на эту тему с президентом Румынии, но детали не будет раскрывать.
"А еще мы увидели реакцию Кремля… с завуалированной угрозой в адрес Румынии. Другими словами, возможное решение Румынии очень беспокоит Москву. Но Россия не будет атаковать Румынию", - заметил Чолаку.
Также он напомнил, что их страна является членом НАТО с активной поддержкой, и что у России сейчас очевидно нет ни ресурсов, ни причин нападать на Румынию.
"Повторюсь, сейчас нет опасений, что Россия может напасть на Румынию – им нелогично это делать. Я доволен реакцией Москвы. Это значит, что наши решения имеют вес, и что там боятся, что мир мобилизует усилия против диктатора Путина", - сказал Чолаку.
Patriot для Украины
Следует отметить, что весной 2024 года Россия усилила ракетные и дроновые атаки по территории Украины. В результате системы ПВО были истощены.
В то же время президент Владимир Зеленский подчеркивал, что для того, чтобы закрыть небо Украины от атак окупантов, стране нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.
Впоследствии Германия выступила с инициативой поиска ПВО в Украине и заявила, что передаст одну систему Patriot.
С тех пор партеры уже передали Украине ракеты в существующие Patriot.
Недавно стало известно, что Соединенные Штаты также рассматривают возможность отправки еще одной батареи Patriot в Украину.
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