Румыния оплатит расходы на обучение украинских пилотов на F-16

Румыния из государственного бюджета возместит расходы на обучение украинских пилотов на западных самолетах F-16 на авиабазе Фетешть. Финансирование подготовки будет проводиться через Министерство национальной обороны (MApN).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Profit.ro .

Румынское издание получило в свое распоряжение соответствующий проект постановления чрезвычайного распоряжения.

"Расходы (...) предназначены для оплаты контрактов, необходимых для обучения украинского персонала, а также для проживания, питания, транспортировки, топлива, израсходованного в процессе обучения, обеспечения специальным оборудованием и другими сопутствующими товарами и услугами", - говорится в документе.

Вместе с тем, в постановлении не приводится оценка затрат на обучение. В нем только указывается, что не нужны средства в дополнение к уже утвержденным для MApN через бюджет.

Румынское правительство минувшей осенью внесло в так называемое "постановление о жесткой экономии" несколько исключений из Закона о государственных финансах и Закона о фискально-бюджетной ответственности, чтобы разрешить министерству, в частности "обеспечить основу для организации и функционирования пилотного учебного заведения для эксплуатации самолета F-16 (…)".

Также в документе говорится, что учитывая "деликатный характер" работ и услуг, которые необходимо заключать, а также "конфиденциальный характер" деятельности, направленной на обучение украинских кадров, законодательство, регулирующее публичные закупки "не может быть применено".

"Учитывая безотлагательность этой деятельности, применение законодательства, регулирующего публичные закупки, может привести к невозможности проведения обучения украинских кадров из-за регламентированных законодательством сроков и возможности обжалования процедур закупок", - цитируют СМИ объяснительную записку к проекту.

F-16 для Украины

Напомним, что в 2023 году некоторые страны-члены НАТО решили передать Украине истребители F-16, а также подготовить украинских пилотов для этих истребителей.

По данным издания Politico, Украина давит на страны Европы и США с целью активизации усилий для подготовки пилотов ВСУ на F-16, поскольку Киев не устраивают темпы и объем подготовки украинских пилотов на Западе.

Добавим, недавно премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила о том, что самолеты F-16 от ее страны в скором времени доставят в Украину.