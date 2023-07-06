ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Румыния хочет открыть центр подготовки пилотов F-16. Там смогут обучать летчиков ВСУ

Новина українською →
Румыния, Четверг 06 июля 2023 21:48
Румыния хочет открыть центр подготовки пилотов F-16. Там смогут обучать летчиков ВСУ Фото: F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов на F-16. Позже там смогут обучать и украинских летчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего совета обороны Румынии.

"Во время заседания Совета обороны было также проанализировано участие Румынии в новом трансатлантическом проекте, а именно в создании в нашей стране центра подготовки пилотов для эксплуатации самолетов F-16", - говорится в сообщении.

По итогам было решено, что в Румынии будет создан региональный центр для обучения пилотов, которые будут летать на этих самолетах. Решение принимали вместе с другими союзниками и производителем самолетов F-16.

Участие Украины в этом проекте

Здесь будут обучать румынских пилотов, эксплуатирующих самолеты F-16

Позже объект будет открыт для участия пилотов из стран-союзников и стран-партнеров НАТО, включая Украину.

Этот региональный учебный центр будет охватывать потребности в обучении союзников и региональных партнеров, что сделает Румынию региональным лидером в области обучения пилотов F-16, способствуя тем самым повышению сплоченности, демонстрации единства и укреплению потенциала сдерживания и обороны в Европе.

F-16 для Украины

Ранее Politico сообщало, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских лётчиков полетам на истребителях F-16.

Партнеры отмечают, что передача истребителей будет возможна только после обучения пилотов. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

Американская компания Lockheed Martin, производящая F-16, недавно заявила, что готова помочь с обучением украинских пилотов и обслуживанием истребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Румыния Война в Украине
NEWS
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария