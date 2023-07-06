Румунія хоче відкрити центр підготовки пілотів F-16. Там зможуть навчати льотчиків ЗСУ

У Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів на F-16. Пізніше там зможуть навчати й українських льотчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищої ради оборони Румунії .

"Під час засідання Ради оборони було також проаналізовано участь Румунії в новому трансатлантичному проєкті, а саме у створенні в нашій країні центру підготовки пілотів для експлуатації літаків F-16", - йдеться у повідомленні.

За підсумком було вирішено, що в Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів, які літатимуть на цих літаках. Рішення ухвалювали разом з іншими союзниками і виробником літаків F-16.

Участь України в цьому проєкті

Тут навчатимуть румунських пілотів, які експлуатують літаки F-16

Пізніше об'єкт буде відкритий для участі пілотів з країн-союзників і країн-партнерів НАТО, включно з Україною.

Цей регіональний навчальний центр буде охоплювати потреби в навчанні союзників і регіональних партнерів, що зробить Румунію регіональним лідером у галузі навчання пілотів F-16, сприяючи тим самим підвищенню згуртованості, демонстрації єдності та зміцненню потенціалу стримування і оборони в Європі.

F-16 для України

Раніше Politico повідомляло, що коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків польотам на винищувачах F-16.

Партнери зазначають, що передача винищувачів буде можлива лише після навчання пілотів. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, нещодавно заявила, що готова допомогти з навчанням українських пілотів та обслуговуванням винищувачів.