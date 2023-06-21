Politico сообщило, в какой стране Запад может обучать украинских пилотов на F-16

Коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских летчиков полетам на истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"В частности, группа работает над заключением контракта на проведение тренировочных полетов на полигоне в Румынии", - говорится в материале.

Издание сообщает, что Lockheed Martin, которая производит F-16, будет проводить обучение. Подробности об учебной программе появлялись постепенно с тех пор, как в прошлом месяце ее поддержал президент США Джо Байден.

Нидерланды и Дания возглавляют многонациональные усилия по обучению, но партнеры еще не решили вопрос о том, какие страны предоставят самолеты, необходимые для обучения.

"Европейские официальные лица не подтвердили и не опровергли, что обсуждается предложение об обучении украинских пилотов в Румынии. Представитель министерства обороны Нидерландов сказал только, что партнеры работают над созданием учебного центра F-16 в Восточной Европе. Но дискуссия о том, какая страна пожертвует самолеты, еще не урегулирована", - пишет Politico.

Сколько самолетов играет Румыния и какую роль она играет в НАТО

ВВС Румынии эксплуатируют парк из 17 подержанных F-16, приобретенных в Португалии, и покупают еще 32 самолета в Норвегии. Однако недавно Бухарест утвердил план закупки более совершенных F-35.

Страна играет решающую роль в миссии НАТО по охране воздушного пространства с помощью международной оперативной группы, занимающейся постоянным патрулированием европейского неба. Страны НАТО регулярно пытаются перехватить российские самолеты, летающие в этом районе.

На вопрос, ведутся ли переговоры об обучении украинских пилотов в Румынии, в Минобороны страны не подтвердили и не опровергли, что страна находится на рассмотрении.

Но, комментируя ситуацию в более широком плане, Министерство сообщило в электронном письме в среду, что страна приветствует инициативу по созданию коалиции союзников по НАТО для обучения пилотов F-16.

F-16 для Украины

Партнеры отмечают, что передача истребителей будет возможна только после обучения пилотов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они уже начались.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года.

Американская компания Lockheed Martin, производящая F-16, недавно заявила, что готова помочь с обучением украинских пилотов и обслуживанием истребителей.