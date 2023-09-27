Румыния хочет приобрести более 30 истребителей F-35 для усиления ПВО

Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии (CSAT). В ведомстве утверждают, что ожидают согласования от парламента для начала процесса закупки.

Кроме покупки 32 самолетов, соглашение также включает услуги по материально-техническому обеспечению и обучению, авиасимуляторы и боеприпасы, а также опцию для Румынии приобрести еще 16 F-35 позже.

Отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Румыния повысила расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Русские дроны в Румынии

Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км и российское вторжение приблизило страну к войне, поскольку РФ неоднократно атаковала украинские порты через реку Дунай.

В последние несколько недель на границе Румынии с Украиной не один раз находили обломки беспилотников. Бухарест несколько раз вызывал главу дипломатической миссии РФ. Страна также консультировалась с НАТО по поводу этих инцидентов.