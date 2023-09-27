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Румунія хоче придбати понад 30 винищувачів F-35 для посилення ППО

Фото: Румунія планує купити 32 винищувача F-35, щоб посилити ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Румунія планує придбати 32 американських винищувачів останнього покоління F-35 за 6,5 млрд доларів для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Закупівля F-35 була схвалена Вищою радою оборони Румунії (CSAT). У відомстві стверджують, що наразі чекають погодження від парламенту для початку процесу закупівлі.

Окрім купівлі 32 літаків, угода також включає послуги з матеріально-технічного забезпечення та навчання, авіасимулятори та боєприпаси разом, а також опцію для Румунії придбати ще 16 F-35 пізніше.

Зазначається, що у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Румунія підвищила витрати на оборону до 2,5% ВВП.

Російські дрони в Румунії

Румунія має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км і російське вторгнення наблизило країну до війни, оскільки РФ неодноразово атакувала українські порти через річку Дунай.

За останні кілька тижнів на кордоні Румунії з Україною не один раз знаходили уламки безпілотників. Бухарест кілька разів викликав голову дипломатичної місії РФ. Країна також консультувалася з НАТО щодо цих інцидентів.

 

 

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Румунія