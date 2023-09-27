Румыния хочет приобрести более 30 истребителей F-35 для усиления ПВО
Румыния планирует приобрести 32 американских истребителя последнего поколения F-35 за 6,5 млрд долларов для усиления противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии (CSAT). В ведомстве утверждают, что ожидают согласования от парламента для начала процесса закупки.
Кроме покупки 32 самолетов, соглашение также включает услуги по материально-техническому обеспечению и обучению, авиасимуляторы и боеприпасы, а также опцию для Румынии приобрести еще 16 F-35 позже.
Отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Румыния повысила расходы на оборону до 2,5% ВВП.
Русские дроны в Румынии
Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км и российское вторжение приблизило страну к войне, поскольку РФ неоднократно атаковала украинские порты через реку Дунай.
В последние несколько недель на границе Румынии с Украиной не один раз находили обломки беспилотников. Бухарест несколько раз вызывал главу дипломатической миссии РФ. Страна также консультировалась с НАТО по поводу этих инцидентов.
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