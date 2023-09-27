ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Румыния хочет приобрести более 30 истребителей F-35 для усиления ПВО

Румыния, Среда 27 сентября 2023 04:33
UA EN RU
Румыния хочет приобрести более 30 истребителей F-35 для усиления ПВО Фото: Румыния планирует купить 32 истребителя F-35, чтобы усилить ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Румыния планирует приобрести 32 американских истребителя последнего поколения F-35 за 6,5 млрд долларов для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Закупка F-35 была одобрена Высшим советом обороны Румынии (CSAT). В ведомстве утверждают, что ожидают согласования от парламента для начала процесса закупки.

Кроме покупки 32 самолетов, соглашение также включает услуги по материально-техническому обеспечению и обучению, авиасимуляторы и боеприпасы, а также опцию для Румынии приобрести еще 16 F-35 позже.

Отмечается, что в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Румыния повысила расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Русские дроны в Румынии

Румыния имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км и российское вторжение приблизило страну к войне, поскольку РФ неоднократно атаковала украинские порты через реку Дунай.

В последние несколько недель на границе Румынии с Украиной не один раз находили обломки беспилотников. Бухарест несколько раз вызывал главу дипломатической миссии РФ. Страна также консультировалась с НАТО по поводу этих инцидентов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния
NEWS
ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW
ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне