Румунія хоче придбати понад 30 винищувачів F-35 для посилення ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Закупівля F-35 була схвалена Вищою радою оборони Румунії (CSAT). У відомстві стверджують, що наразі чекають погодження від парламенту для початку процесу закупівлі.

Окрім купівлі 32 літаків, угода також включає послуги з матеріально-технічного забезпечення та навчання, авіасимулятори та боєприпаси разом, а також опцію для Румунії придбати ще 16 F-35 пізніше.

Зазначається, що у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Румунія підвищила витрати на оборону до 2,5% ВВП.

Російські дрони в Румунії

Румунія має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км і російське вторгнення наблизило країну до війни, оскільки РФ неодноразово атакувала українські порти через річку Дунай.

За останні кілька тижнів на кордоні Румунії з Україною не один раз знаходили уламки безпілотників. Бухарест кілька разів викликав голову дипломатичної місії РФ. Країна також консультувалася з НАТО щодо цих інцидентів.