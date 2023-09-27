ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Румунія хоче придбати понад 30 винищувачів F-35 для посилення ППО

Румунія, Середа 27 вересня 2023 04:33
UA EN RU
Румунія хоче придбати понад 30 винищувачів F-35 для посилення ППО Фото: Румунія планує купити 32 винищувача F-35, щоб посилити ППО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Румунія планує придбати 32 американських винищувачів останнього покоління F-35 за 6,5 млрд доларів для посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Закупівля F-35 була схвалена Вищою радою оборони Румунії (CSAT). У відомстві стверджують, що наразі чекають погодження від парламенту для початку процесу закупівлі.

Окрім купівлі 32 літаків, угода також включає послуги з матеріально-технічного забезпечення та навчання, авіасимулятори та боєприпаси разом, а також опцію для Румунії придбати ще 16 F-35 пізніше.

Зазначається, що у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Румунія підвищила витрати на оборону до 2,5% ВВП.

Російські дрони в Румунії

Румунія має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км і російське вторгнення наблизило країну до війни, оскільки РФ неодноразово атакувала українські порти через річку Дунай.

За останні кілька тижнів на кордоні Румунії з Україною не один раз знаходили уламки безпілотників. Бухарест кілька разів викликав голову дипломатичної місії РФ. Країна також консультувалася з НАТО щодо цих інцидентів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія
NEWS
Єврокомісія буде представляти країни ЄС перед СОТ у відповідь на скаргу України щодо зерна
Єврокомісія буде представляти країни ЄС перед СОТ у відповідь на скаргу України щодо зерна
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни