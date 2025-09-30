Не только "стена дронов". ЕС готовит четыре оборонных проекта для противостояния РФ
Европейская комиссия предлагает четыре оборонных проекта для борьбы с воздушной агрессией РФ. В них входит и "стена дронов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Отмечается, что документ получили европейские страны накануне неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене. На ней состоится обсуждение обороны и дальнейшей поддержки Украины.
В документе говорится о создании "дроновой стены", а также еще три проекта:
- "Восточное фланговое наблюдение" - выявление угроз, в частности, гибридных операций и вторжения беспилотников;
- "Щит противовоздушной обороны" - совместный проект стран ЕС, который направлен на усиление возможностей противовоздушной и противоракетной обороны;
- "Оборонительные космические щиты" - поддержка конкурентоспособности блока в космической сфере для мониторинга угроз.
Европейские лидеры встретились после нарушения воздушного пространства Польши, Румынии, Дании и Норвегии, которые были зафиксированы в течение последних недель, а также самолетов РФ над территорией Эстонии.
Для получения средств на реализацию все проекты должны быть единогласно одобрены. Таким образом, потратить деньги на них придется и тем странам, которые находятся далеко от российской угрозы.
"Проекты будут открыты для всех стран-членов и могут быть по крайней мере частично профинансированы Европейской программой оборонной промышленности стоимостью 1,5 миллиарда евро, переговоры по которой все еще ведутся", - отмечает издание.
Пока неизвестно, когда будет готова "стена дронов". Politico пишет, что договоренность между странами и другими субъектами ЕС, включая Европейское оборонное агентство, должна быть достигнута к весне 2026 года.
Ранее РБК-Украина писало, что власти Литвы собираются потратить в ближайшие годы 500 миллионов евро на укрепление системы противовоздушной обороны. В то же время они признаются, что даже это не позволит 100-процентно защитить воздушное пространство страны.
Напомним, в Дании стартовали совместные маневры "Крылья обороны", где военные Украины вместе с датскими силами отрабатывают действия по отражению атак ударных беспилотников.