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Румыния обсудит с Украиной ограничение импорта зерна

Новина українською →
Бухарест, Среда 19 апреля 2023 17:18
Румыния обсудит с Украиной ограничение импорта зерна Фото: Румыния обсудит с Украиной ограничение импорта зерна (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Румыния хочет ограничить импорт украинского зерна, но полностью запрещать его она не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Румынии.

В ведомстве рассказывают, что сегодня министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским.

"Министр направил украинской стороне запрос на оперативное определение решений по ограничению экспорта зерновых и масличных культур (подсолнечника, рапса) в Румынию, учитывая трудности, с которыми столкнулись румынские фермеры", - сказано в сообщении министерства.

При этом Украину уведомили о том, что Румыния устанавливает контроль непосредственно на таможне для всех агропродовольственных товаров. Он предусматривает отбор проб для проверки в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходило до сих пор.

Также Бухарест решил ввести дополнительные меры безопасности (опечатывание и мониторинг) для транспорта, который перевозит украинское зерно транзитом.

Министры договорились провести переговоры в пятницу, 21 апреля, для того, чтобы найти решения сложившейся проблемы.

Напомним, ранее стало известно, что правящая Социал-демократическая партия Румынии призвала правительство ввести запрет на импорт украинского зерна.

Также мы писали, что Венгрия ввела запрет на ввоз 25 продуктов и зерновых из Украины.

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