Румыния обсудит с Украиной ограничение импорта зерна
Румыния хочет ограничить импорт украинского зерна, но полностью запрещать его она не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Румынии.
В ведомстве рассказывают, что сегодня министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа провел переговоры с украинским коллегой Николаем Сольским.
"Министр направил украинской стороне запрос на оперативное определение решений по ограничению экспорта зерновых и масличных культур (подсолнечника, рапса) в Румынию, учитывая трудности, с которыми столкнулись румынские фермеры", - сказано в сообщении министерства.
При этом Украину уведомили о том, что Румыния устанавливает контроль непосредственно на таможне для всех агропродовольственных товаров. Он предусматривает отбор проб для проверки в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходило до сих пор.
Также Бухарест решил ввести дополнительные меры безопасности (опечатывание и мониторинг) для транспорта, который перевозит украинское зерно транзитом.
Министры договорились провести переговоры в пятницу, 21 апреля, для того, чтобы найти решения сложившейся проблемы.
Напомним, ранее стало известно, что правящая Социал-демократическая партия Румынии призвала правительство ввести запрет на импорт украинского зерна.
Также мы писали, что Венгрия ввела запрет на ввоз 25 продуктов и зерновых из Украины.
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