Керівника Закарпатської митниці можуть відправити у відставку, - журналіст

Керівництво Державної митної служби України вживає кроки щодо звільнення нинішнього в.о. голови Закарпатської митниці Віктора Івануса. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані журналіста-розслідувача Євгена Плинського.

Так, за даними журналіста, замість нього незабаром зайняти посаду може заступник начальника Волинської митниці у 2015-2017 Леонід Негрич. Перший час він також може бути в статусі виконуючого обов'язки.

Варто відзначити, що в рамках Нової митниці всі 16 керівників мають статус тимчасово виконуючих обов'язки і перебувають на посаді до 8 березня, після чого за підсумком конкурсу вони зможуть продовжити роботу або ж замість них будуть призначені нові керівники.

Крім того, журналіст нагадує, що Леонід Негрич фігурував у розслідування програми "Слідство.інфо". Зокрема, журналісти звернули увагу на той факт, що чиновник задекларував понад 2 мільйонів доходів, тоді як його родина заробляла не більше 65 тисяч гривень в рік. Негрич пояснив, що частину грошей отримує від батьків, які живуть за кордоном.

За даними "Української правди", журналісти також побували в Бориспільському районі Київської області, де розташований будинок Негрича. Біля будинку був припаркований люксовий позашляховик "Рейндж Ровер", який не вказаний у декларації посадової особи. За словами Негрича, автомобіль належить його мамі, а не задекларований тому, що був нещодавно придбаний.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Facebook керівник митниці Максим Нефьодов повідомив про те, що один з підлеглих Івануса інспектор митного поста "Тиса" Закарпатської митниці був зафіксований під час отримання хабара в 200 євро за проходження автомобіля через митний контроль без огляду.

"В.о. начальника Закарпатської митниці Іванус Віктор підписав наказ про відсторонення Михайла Пловайка, а також направив заяву в Державне бюро розслідувань про отримання неправомірної вигоди працівником митниці", - написав Нефьодов.

Як писало РБК-Украина, раніше в аеропорту Херсона викрили митників на систематичних хабарях.

21 лютого прокуратура повідомила про підозру виконуючому обов'язки керівника Житомирської митниці Сергію Гринчуку за розтрату понад 732 тисяч гривень.