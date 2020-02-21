Голову Житомирської митниці підозрюють у розкраданні понад 700 тисяч гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сергію Гринчуку повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах

Прокуратура повідомила про підозру виконуючому обов'язки керівника Житомирської митниці Сергія Гринчуку за розтрату понад 732 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що чиновнику повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великих розмірах.

"За даними слідства, вказана особа, виконуючи обов'язки начальника Житомирської митниці ДФС, ймовірно знаючи про фактичну відсутність авторського та технічного нагляду за виконанням будівельних робіт, підписав акти виконаних робіт за договором будівельного підряду службових модулів для спільного контролю в пункті пропуску. Надалі були сплачені кошти за виконані роботи, які в повному обсязі не відповідають проектно-кошторисної документації та вимогам нормативно-правових актів в галузі будівництва. Це спричинило матеріальний збиток на суму понад 732 тис. грн", - повідомили в ОГП.

На даний момент вирішується питання про обрання чиновнику запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

Раніше РБК-Україна писало, що у Хмельницькому затримали начальника одного з управлінь Державної фіскальної служби в області на отриманні хабара в 20 тисяч доларів. Чиновник обіцяв сприяти у закритті справи проти підприємця за несплату податків.

Також повідомлялося, що про підозру повідомили начальнику державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт". Главу порту підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків майже на 2,5 млн гривень.