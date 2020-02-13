В аеропорту Херсона викрили митників на систематичних хабарях

Фото: затримання митників в аеропорту Херсона (ssu.gov.ua)

Митники отримували за зміну до 4 тисяч доларів хабарів

Служба безпеки України викрила схему отримання систематичних хабарів співробітниками митного поста "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, митники вимагали хабарі з підприємців, які займалися імпортом товарів з однієї з країн Близького Сходу.

"За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливі порушення комерсантами встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва. Таким чином чиновники мінімізували суми обов'язкових платежів при здійсненні контролю ввезення товарів, що завдавало шкоди держбюджету", - повідомили в СБУ.

За попередніми даними, з однієї людини митники вимагали від 300 до 500 доларів. За робочу зміну вони отримували до 4 тисяч доларів хабара.

Одного з митників затримали після отримання чергового хабара. На даний момент вирішується питання про повідомлення йому про підозру у ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Також вивчається причетність інших чиновників до корупційної схеми.

Раніше РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань затримала співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції в Києві за отримання хабара. Слідчий отримав тисячу доларів за закриття кримінальної справи.

Також повідомлялося, що чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі у 2,5 млн гривень. "Відкат" призначався за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.