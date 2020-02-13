ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В аеропорту Херсона викрили митників на систематичних хабарях

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 20:16
В аеропорту Херсона викрили митників на систематичних хабарях
Фото: затримання митників в аеропорту Херсона (ssu.gov.ua)

Митники отримували за зміну до 4 тисяч доларів хабарів

Служба безпеки України викрила схему отримання систематичних хабарів співробітниками митного поста "Херсон-Аеропорт" Чорноморської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначили у спецслужбі, митники вимагали хабарі з підприємців, які займалися імпортом товарів з однієї з країн Близького Сходу.

"За різні суми хабарів посадовці "не помічали" можливі порушення комерсантами встановлених норм ввезення в Україну товарів іноземного виробництва. Таким чином чиновники мінімізували суми обов'язкових платежів при здійсненні контролю ввезення товарів, що завдавало шкоди держбюджету", - повідомили в СБУ.

За попередніми даними, з однієї людини митники вимагали від 300 до 500 доларів. За робочу зміну вони отримували до 4 тисяч доларів хабара.

Одного з митників затримали після отримання чергового хабара. На даний момент вирішується питання про повідомлення йому про підозру у ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Також вивчається причетність інших чиновників до корупційної схеми.

Раніше РБК-Україна писало, що Державне бюро розслідувань затримала співробітника слідчого відділу Оболонського управління поліції в Києві за отримання хабара. Слідчий отримав тисячу доларів за закриття кримінальної справи.

Також повідомлялося, що чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі у 2,5 млн гривень. "Відкат" призначався за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.

СБУ викрила протиправну схему експорту зерна У Запорізькій міськраді викрили розкрадання при реконструкції опалювальних систем
Новини України Служба безпеки УкраїниХерсонмитницявзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся