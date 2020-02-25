Руководителя Закарпатской таможни могут отправить в отставку, - журналист

Руководство Государственной таможенной службы Украины предпринимает ряд шагов по увольнению нынешнего и.о. главы Закарпатской таможни Виктора Ивануса. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные журналиста-расследователя Евгения Плинского.

Так, по данным журналиста, вместо него в скором времени занять должность может заместитель начальника Волынской таможни в 2015-2017 Леонид Негрич. Первое время он также может быть в статусе исполняющего обязанности.

Стоит отметить, что в рамках Новой таможни все 16 руководителей имеют статус временно исполняющих обязанности и пребывают на должности до 8 марта, после чего по итогу конкурса они смогут продолжить работу или же вместо них будут назначены новые руководители.

Кроме того, журналист напоминает, что Леонид Негрич фигурировал в расследования программы "Слідство.інфо". В частности, журналисты обратили внимание на тот факт, что чиновник задекларировал более 2 миллионов доходов, тогда как его семья зарабатывала не более 65 тысяч гривен в год. Негрич пояснил, что часть денег получает от родителей, которые живут за рубежом.

По данным "Украинской правды", журналисты также побывали в Бориспольском районе Киевской области, где расположен дом Негрича. Возле дома был припаркован люксовый внедорожник "Рейндж Ровер", который не указан в декларации должностного лица. По словам Негрича, автомобиль принадлежит его маме, а не задекларирован потому, что приобретен был недавно.

Напомним, ранее на своей странице в Facebook руководитель таможни Максим Нефедов сообщил о том, что один из подчиненных Ивануса инспектор таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни был зафиксирован во время получения взятки в 200 евро за прохождение автомобиля через таможенный контроль без осмотра.

"И.о. начальника Закарпатской таможни Иванус Виктор подписал приказ об отстранении Михаила Пловайка, а также направил заявление в Государственное бюро расследований о получении неправомерной выгоды работником таможни", - написал Нефедов.

Как писало РБК-Украина, ранее в аэропорту Херсона разоблачили таможенников на систематических взятках.

21 февраля прокуратура сообщила о подозрении исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни Сергею Гринчуку за растрату более 732 тысяч гривен.