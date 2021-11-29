Керівник "ГарПоку" порушує принципи функціонування ринку електроенергії, - асоціація

В.о. директора "Гарантований покупець" не здійснює пропорційні платежі на адресу виробників "зеленої" електроенергії, чим порушує принципи функціонування ринку електроенергії і буде нести кримінальну відповідальність за це.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Української вітроенергетичної асоціації.

Зазначається, що асоціація стурбована фактом методичної дискримінації одного із членів нашої асоціації - DTEK Renewables - "ДТЕК ВДЕ", як компанії, одного із найбільших інвесторів у сектор відновлюваної енергетики України, компанії, яка реалізувала та продовжує реалізовувати проєкти з ВДЕ, спрямовані, зокрема, на розвиток та підтримку місцевих громад.

"Ми вважаємо, що уповноважені особи, які сприяли затримці розрахунків із компанією ТОВ "ДТЕК ВДЕ" порушують базові принципи функціонування ринку електричної енергії, відповідно до яких, всі рішення та заходи суб’єктів владних повноважень мають прийматися на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, відповідати меті, з якою повноваження надані, бути обґрунтованими, відповідати принципам неупередженості, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності", - зазначається в повідомленні.

Асоціація наголошена, що дії із блокування коштів на рахунках державного підприємства "Гарантований покупець" може бути порушенням низки норм нормативно-правового регулювання ринку електричної енергії в частині заборони перехресного субсидіювання та причиною сучасного погіршення інвестиційного клімату в країні.

"Ми сподіваємось на якнайшвидше вирішення ситуації із виплатами заборгованості та унеможливлення дискримінації щодо виплат будь-якій компанії у вітроенергетичному секторі", - заявляють в асоціації.