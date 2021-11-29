Руководитель "ГарПока" нарушает принципы функционирования рынка электроэнергии, - ассоциация

И.о. директора "Гарантированный покупатель" не осуществляет пропорциональные платежи в адрес производителей "зеленой" электроэнергии, чем нарушает принципы функционирования рынка электроэнергии и будет нести уголовную ответственность за это.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Отмечается, что ассоциация обеспокоена фактом методической дискриминации одного из членов нашей ассоциации - DTEK Renewables - "ДТЭК ВИЭ", как компании, одного из крупнейших инвесторов в сектор возобновляемой энергетики Украины, компании, которая реализовала и продолжает реализовывать проекты из ВИЭ, направленные, в частности, на развитие и поддержку местных общин.

"Мы считаем, что уполномоченные лица, способствовавшие задержке расчетов с компанией ООО "ДТЭК ВИЭ" нарушают базовые принципы функционирования рынка электрической энергии, согласно которым все решения и меры субъектов властных полномочий должны приниматься на основании, в пределах полномочий и в способ, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, с учетом права лица на участие в процессе принятия решения, соответствовать целям, с которыми полномочия предоставлены, быть обоснованными, соответствовать принципам беспристрастности, добросовестности, здравомыслия, пропорциональности, прозрачности, недискриминации и своевременности", - отмечается в сообщении.

Ассоциация отмечает, что действия по блокированию средств на счетах государственного предприятия "Гарантированный покупатель" может быть нарушением ряда норм нормативно-правового регулирования рынка электрической энергии в части запрета перекрестного субсидирования и причиной современного ухудшения инвестиционного климата в стране.

"Мы надеемся на скорейшее решение ситуации с выплатами задолженности и исключение дискриминации по выплатам любой компании в ветроэнергетическом секторе", - заявляют в ассоциации.