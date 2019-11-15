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У НБУ назвали терміни перебування місії МВФ у Києві

Новини » Економіка     15.11.2019 - 12:39
У НБУ назвали терміни перебування місії МВФ у Києві
Фото: Яків Смолій і Роно ван Роден (twitter.com/YSmolii)

Місія МВФ вже зустрілася з керівництвом НБУ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з керівником місії Роном ван Роденом прибула до Києва у четвер, 14 листопада, і працюватиме упродовж тижня. Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій у Twitter.

Як зазначив Смолій, представники місії МВФ завітали до НБУ у перший день роботи в Києві.

"Попереду - тиждень перемовин. З НБУ Фонд обговорює подальшу реформу фінсектора, а також важливість судової реформи у забезпеченні фінстабільності", - повідомив він.

У НБУ назвали терміни перебування місії МВФ у Києві

Нагадаємо, про дату візиту місії МВФ Київ стало відомо 12 листопада. Як зазначив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, місія МВФ продовжить обговорення нової програми з Україною.

Директор управління МВФ з питань Європи Пол Томсен заявив, що під час візиту в Україну місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) обговорить з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування.

Коментуючи основні виклики, які стоять перед Україною, Томсен відзначив досягнення країни в стабілізації економіки, але також відзначив певні розчарування, зокрема у питанні подолання корупції та державного управління.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування.

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