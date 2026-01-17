"Руки прочь от острова": Дания протестует против политики Трампа

Напряженность вокруг Гренландии растет

Напомним, что европейские страны выражают серьезное беспокойство из-за последних заявлений президента США Дональда Трампа о стратегической роли Гренландии для Америки.

Чиновники ЕС уже рассматривают различные сценарии, чтобы защитить крупнейший остров мира от возможных действий Вашингтона.

На фоне этих заявлений союзники по НАТО направили на Гренландию около 35 военных для усиления обороноспособности.

Дональд Трамп вновь подчеркнул необходимость взятия острова под контроль США для размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол", предупредив, что без решительных действий остров может оказаться под угрозой со стороны России или Китая.

Кроме того, президент не исключает возможность введения тарифов против стран, которые будут выступать против его планов по Гренландии.

США планируют регулярные переговоры с Данией и Гренландией. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, стороны договорились создать специальную рабочую группу, которая будет заниматься техническими аспектами договоренностей и продолжит консультации по четкому графику встреч.

Также в Дании заявили о конструктивных переговорах в Вашингтоне относительно будущего Гренландии, а также предупредили США о "красных линиях" и призвали всех сохранять "холодный ум".