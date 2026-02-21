ua en ru
"Рука Москвы": в Словакии оппозиция гневно отреагировала на угрозы Фицо Украине

Словакия, Суббота 21 февраля 2026 22:50
"Рука Москвы": в Словакии оппозиция гневно отреагировала на угрозы Фицо Украине Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Словакии оппозиционная партия SAS заявила, что премьер-министр Роберт Фицо разразился угрозами в адрес Украины, выполняя указания из Кремля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет словацкое издание Dennik N.

Оппозиционеры утверждают, что Роберт Фицо угрожает Украине, выполняя указания из Москвы. Угроза Фицо прекратить поставки электроэнергии Украине - не только "моральный провал", а еще и экономическая чушь, заявили в партии.

"Роберт Фицо снова становится продолженной рукой Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она столкнулась с самой суровой зимой и российскими атаками на энергетику", - сказано в заявлении.

При этом оппозиция заявила, что ультиматум Фицо - это "не о нефти, а о позоре для Словакии". В общем, это "не политика, это живая государственная измена".

"Мы потеряем деньги за электроэнергию, мы потеряем доверие в ЕС и в очередной раз покажем миру, что мы находимся на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить", - отметил председатель партии Бранислав Грелинг.

Депутаты также критикуют угрозы Фицо. Например, пророссийскому премьеру напомнили, что его угроза - логическая чушь. Поврежденный нефтепровод невозможно отремонтировать без электроэнергии.

"Премьер-министр загоняет себя и всю Словакию в ловушку - если у Украины не будет электроэнергии для ремонта инфраструктуры, нефть никогда не потечет. А мы и в дальнейшем будем сидеть здесь на розовых запасах из аварийных резервов", - сказал депутат Кароль Галек.

Отметим, что 21 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что может инициировать прекращение аварийных поставок электроэнергии в Украину, если не будут возобновлены поставки российской нефти в Словакию.

Транзит российской нефти по территории Украины в Словакию и Венгрию прекратился в конце января после поражения Россией перекачивающей станции нефтепровода "Дружба". Из-за этого Украина была вынуждена остановить транспортировку нефти на нефтеперерабатывающие заводы в этих странах.

18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до момента возобновления транзита российской нефти. Такую позицию поддержало и правительство Словакии.

