"Рука Москвы": в Словакии оппозиция гневно отреагировала на угрозы Фицо Украине

В Словакии оппозиционная партия SAS заявила, что премьер-министр Роберт Фицо разразился угрозами в адрес Украины, выполняя указания из Кремля.

Оппозиционеры утверждают, что Роберт Фицо угрожает Украине, выполняя указания из Москвы. Угроза Фицо прекратить поставки электроэнергии Украине - не только "моральный провал", а еще и экономическая чушь, заявили в партии.

"Роберт Фицо снова становится продолженной рукой Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она столкнулась с самой суровой зимой и российскими атаками на энергетику", - сказано в заявлении.

При этом оппозиция заявила, что ультиматум Фицо - это "не о нефти, а о позоре для Словакии". В общем, это "не политика, это живая государственная измена".

"Мы потеряем деньги за электроэнергию, мы потеряем доверие в ЕС и в очередной раз покажем миру, что мы находимся на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить", - отметил председатель партии Бранислав Грелинг.

Депутаты также критикуют угрозы Фицо. Например, пророссийскому премьеру напомнили, что его угроза - логическая чушь. Поврежденный нефтепровод невозможно отремонтировать без электроэнергии.